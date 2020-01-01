"الديار": تقارب أميركي ـ فرنسي للضغط على لبنان

جهينة نيوز:

تشير أوساط دبلوماسية إلى وجود تلاق أميركي- فرنسي على ضرورة مواصلة الضغط على الداخل اللبناني ‏لإنضاج تسوية وتغيير في موازين القوى.

وكتبت صحيفة "الديار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الفرنسي يتعاطى مع الدولة اللبنانية ومع حزب الله ‏بأسلوب أقل قساوة وتشدداً من الجانب الأميركي.

وأضافت الديار التصعيد الأمريكي ضد حزب الله، والذي ترجم على لسان ‏السفيرة الأميركية دوروتي شيا، يؤكد أنّ واشنطن تستخدم كل أساليبها في تضييق الخناق على المقاومة سواء ‏بحرب نفسية أم اقتصادية أم مالية‎.

وتبين الصحيفة: أما أوروبا وتحديداً فرنسا وبحسب هذه الأوساط الدبلوماسية، ترى أن لا مانع من التحاور مع مسؤولين من ‏حزب الله عبر سفيرها في لبنان، لكن في الوقت ذاته تسعى باريس إلى زيادة الضغط على الحكومة التي لم تحقق أي إنجاز إصلاحي، كما كشفت هذه الأوساط عن أنّ فرنسا تميل إلى أن يصار، تغيير حكومي وعدم الاستمرار بحكومة ‏دياب حتى لا يكون الشعب اللبناني كبش فداء بسبب الفساد والهدر من قبل طبقة سياسية مترهلة، أيضاً في ظل ‏الصراع المحتدم بين واشنطن وطهران‎.‎

كما أشارت الأوساط الدبلوماسية إلى أن لبنان سيشهد مرحلة قاسية هذا الصيف إلى حين موعد الانتخابات ‏الأميركية الرئاسية في تشرين الثاني حيث بعد حصول الانتخابات ستكون السياسة الأميركية أقل تشدداً حيال ‏لبنان، وربما ستتجه الإدارة الأميركية إلى تخفيف سياستها المتشددة تجاه إيران والجهات المرتبطة بها، ومن ‏الممكن حصول تسوية أميركية – إيرانية، وهذا الأمر ينعكس إيجابياً على المنطقة التي تعيش على فوهة بركان‎.

وتختم الصحيفة بالقول: هذه المرحلة العصيبة التي سيمر بها لبنان من جرّاء شد الحبال بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية ستكون كاختبار للشعب اللبناني وقدرته على الصمود كما ستكون أيضاً كالغربال في وطنية الجهات ‏الحزبية وغير الحزبية في توجهاتها السياسية‎ .‎