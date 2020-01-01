اليوم وغداً.. الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً وحاراً نسبياً بشكل عام وسديمياً حاراً ومغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 36 /21 39 /22 40 /24

القنيطرة 28 /18 33 /21 35 /23

درعا 35 /20 39 /22 41 /24

السويداء 29 /17 31 /19 34 /22

حمص 30 /21 34 /23 35 /24

حماة 37 /23 40 /24 41 /26

الحسكة 44 /25 44 /25 46 /26

اللاذقية 29 /25 33 /25 33 /25

طرطوس 30 /25 34 /25 35 /25

حلب 38 /23 40 /25 42 /27

إدلب 34 /21 38 /22 40 /24

دير الزور 44 /25 45 /26 47 /27

الرقة 43 /24 44 /25 46 /26