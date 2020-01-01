ترامب يهدد باستخدام "فيتو" وبومبيو يتوعدّ الصين

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية الذي نص على إعادة تسمية القواعد العسكرية التي سميت بأسماء جنرالات العبيد الجنوبيين.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": سأستخدم حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع إذا تضمن تعديل إليزابيث بوكاهونتاس وارين والذي سيؤدي إلى إعادة تسمية وأشياء أخرى سيئة، لفورت براغ، وفورت روبرت إدوارد لي، والعديد من العسكريين الآخرين، القواعد التي ربحنا منها حربين عالميتين.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية لوزارة الدفاع تبلغ 740 مليار دولار، ولا يزال يتعين المصادقة على مشروع الميزانية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، قبل أن يمر للتصويت عليه في مجلس النواب، وبعد ذلك يتم التوقيع على المشروع من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين المقترحات التي يتضمنها مشروع ميزانية الدفاع الجديدة، إعادة تسمية القواعد العسكرية، التي تحمل أسماء جنرالات جنوبيين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية بين 1862 و1865، وكان معظمهم من المدافعين عن نظام الرق والاستعباد.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسترد على هجمات الصين على حرياته.

وقال بومبيو في بيان له: قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونغ كونغ يدمر الحكم الذاتي لها، متهماً الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ الموقع مع بريطانيا عام 1984.

وأضاف: الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون، مشيراً إلى أنّ تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.

ورأى بومبيو أن يوم 30 يونيو هو يوم حزين بالنسبة لهونغ كونغ، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.