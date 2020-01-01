الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالمدفعية على قرية النويحات بريف الحسكة وينشئ حقلاً لتدريب الإرهابيين

جهينة نيوز:

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم على القرى الآمنة شمال محافظة الحسكة مطلقة عدة قذائف مدفعية باتجاه قرية النويحات في ناحية أبو راسين.

وأفادت مصادر أهلية في الناحية لسانا بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في قاعدة غير شرعية في قرية باب الفرج أطلقوا فجر اليوم قذائف مدفعية باتجاه قرية النويحات بريف أبو راسين سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لها دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي إطار الممارسات التي تقوم بها في المناطق التي تحتلها أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي أنشأت حقلا للرمي بالريف الغربي لبلدة أبو راسين وتقوم بتدريب الإرهابيين على الأسلحة المتنوعة التي تزودهم بها.

إلى ذلك بينت المصادر أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يتعمدون إطلاق قنابل مضيئة في أجواء خطوط التماس مع الجيش العربي السوري وتحديدا جنوب غرب بلدة أبو راسين لتسهيل حركة الإرهابيين في المنطقة.