جريمة بشعة في بيت سحم راح ضحيتها ثلاثة أطفال مع والدتهم، وشرطة ناحية ببيلا تلقي القبض على المجرمين

جهينة نيوز:

ورد إخبار لناحية ببيلا بريف دمشق بنشوب حريق ضمن شقة سكنية ببلدة بيت سحم، تم على ذلك إرسال دورية وتم إخماد الحريق من قبل فوج إطفاء دمشق والسيدة زينب، وبالكشف على الشقة شوهد جثة امراة متفحمة ومكبلة اليدين، وقد تعرضت لعدة طعنات بواسطة أداة حادة على كافة أنحاء، جسدها كما شوهد زوجها المدعو "ياسر" وأولادها الثلاثة وهم الطفل "بشار" تولد 2009، وهيفاء تولد 2011، وعبد الرحمن تولد 2016، مصابين بعدة طعنات في كافة أنحاء الجسم وكان جميع الأطفال مكبلي الأيدي.

حضر والد المدعو ياسر وأفاد مركز شرطة ناحية ببيلا بورود اتصال من ولده ياسر قبل نقله إلى المشفى يعلمه فيه باقدام شخص يدعى، "محمد عمر" كان قد عمل لديه ضمن المنزل في أعمال ترميم المنزل وبرفقته شخص آخر، وقاما بطعنه وطعن أولاده واغتصاب زوجته وطعنها عدة طعنات ثم أحرقا المنزل ولاذا بالفرار.

ومن خلال البحث والتحري من قبل عناصر شرطة ببيلا تم نصب الكمين اللازم و القاء القبض على المدعو "محمد عمر مصطفى" قبل محاولة هروبه إلى خارج مدينة دمشق وريفها، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط للسطو على منزل المدعو ياسر بالاشتراك مع المدعو "محمد مرزوق"، وحين إرسال دورية الى دمشق ولدى مشاهدته للدورية قام بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه عناصر الدورية محاولاً الفرار، ولكن تم إلقاء القبض عليه واحضاره الى مركز الناحية.

وبالتحقيق مع الملقى القبض عليهما اعترفا بقيامها بالدخول الى المنزل بحجة أنهما سيتناولان القهوة مع صاحب المنزل كونهما كانا يعملان سابقا لديه في أعمال الصحية والترميم، وأنهما على معرفة به وأنه من الأشخاص الميسورين الحال، وبعد دخولهما المنزل قاما بمغافلة صاحب المنزل ياسر وطعنه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، ومن ثم قاما باغتصاب زوجته بعد أن قاما بتكبيلها وعصب عينيها وطعنها عدة طعنات بكافة أنحاء جسدها، وبعدها قاما بقتل الأطفال الثلاثة عبر طعنهم بأداة حادة، و قاما بسرقة مبلغ مالي ثم حرق المنزل لإخفاء معالم الجريمة.

وقد أفاد أحد الجوار أنه عند مشاهدته للدخان يخرج من المنزل، قام مع عدد من الجوار بخلع الباب و وتمكنوا من إخراج صاحب المنزل الذي كان ما يزال على قيد الحياة، وقام بإعلامهم وإعلام والده هاتفياً بما حصل، وتم إخراج الأطفال ووالدتهم ونقلهم الى مشفى دمشق مع والدهم وفارق الأطفال الثلاثة مع الأم الحياة وما يزال الوالد بحالة حرجة في المشفى.

تم مصادرة أداة الجريمة و استرداد المبلغ المالي الذي قاما بسرقته من المنزل وهو 260 ألف ليرة سورية، ومصادرة البارودة الروسية التي قام الملقى القبض عليه محمد مرزوق بإشهارها على عناصر الدورية وإطلاق النار عليهم منها، وما تزال التحقيقات مستمرة.