عملية أمنية فرنسية لتوقيف أحد المسلحين

جهينة نيوز:

أجلت السلطات الفرنسية المختصة مجموعة من المتسوقين من مركز تجاري بمنطقة لاديفانس في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تدخل الشرطة لتوقيف شخص مسلح.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد جرى إغلاق الجزء الأكبر من المركز التجاري، وتجري قوات الشرطة الفرنسية عمليات تفتيش، إضافة إلى مراجعة بيانات كاميرات المراقبة، حيث بدأت العملية بعد ورود اتصال بالشرطة يفيد بمشاهدة شخص مسلح في الموقع.

وقالت إدارة الشرطة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر تشير إلى نهاية العملية: (التحقيقات في المنطقة انتهت. في هذه المرحلة لم يتم رصد أي شخص مشبوه).

أوضحت الشرطة الفرنسية في وقت لاحق، أن العملية الأمنية في منطقة "لا ديفينس" التجارية، الواقعة غربي العاصمة الفرنسية باريس انتهت، وأنه لا أساس للمخاوف من احتمال وجود مسلح في المنطقة.