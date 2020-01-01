برشلونة يتعادل مع أتليتيكو ويتعثر مجدداً في منافسته مع ريال مدريد على اللقب

جهينة نيوز:

تعثر برشلونة مجدداً في منافسته مع ريال مدريد على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وتعادل امس مع ضيفه أتليتيكو مدريد بهدفين لكل منهما.

حيث أدرك ساؤول نيغيز التعادل لأتليتيكو من ركلة جزاء قبل أن يستعيد برشلونة التقدم من ركلة جزاء بعد الاستراحة بقليل ونفذها ميسي بهدوء في منتصف المرمى تقريباً ليسجل هدفه الـ 700 مع ناديه ومنتخب بلاده، لكن ساؤول سجل مجدداً من ركلة جزاء في الدقيقة الـ62 ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبقي برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر الذي يستطيع توسيع الفارق إلى أربع نقاط قبل خمس جولات من النهاية إذا فاز على ضيفه خيتافي يوم الخميس المقبل.