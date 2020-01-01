الحرائق المفتعلة في محاصيل الحسكة تحرم قرى كثيرة من الكهرباء

جهينة نيوز:

تسببت الحرائق المفتعلة في المحاصيل الزراعية باحتراق وتضرر 12 عاموداً من أعمدة نقل الكهرباء الخشبية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة ما أدى لقطع الكهرباء عن مجموعة كبيرة من القرى وإتلاف مساحات واسعة من بقية الحصاد الذي يستخدم كأعلاف للمواشي.

وأفاد جريدة “الوطن” أن أعمدة نقل الكهرباء الخشبية تعرّضت للتخريب والاحتراق مع تضرر كامل للكوابل الكهربائية الهوائية لمسافة كبيرة في منطقة تل بيدر شمالي الحسكة نتيجة الحرائق المفتعلة في الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن احتراق الأعمدة والكابلات الكهربائية أدى لقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن قرى تل حمام (كافرو) والمدنية والخزنة ومشرفة السودان وخويتلة الإبراهمية والحسينية وشيخ أمين وطاحونة والمقبلة والكوس وحربة شعير وأسيود وعزام.

وأضافت بأن الحرائق أدت لإتلاف مساحات واسعة من الدونمات من بقية الحصاد والتي يستخدمها الفلاحون والمربون في رعي مواشيهم بدلاً من الأعلاف الجاهزة المكلفة مالياً.

يشار إلى أن الحرائق المفتعلة من قبل جيش الاحتلال الأميركي وميليشياته وجيش الاحتلال التركي وتنظيماته الإرهابية أدت لإتلاف الآلاف من الهكتارات الزراعية من محصولي القمح والشعير في مناطق محافظة الحسكة لهذا الموسم.