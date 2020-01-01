تعرف على أسباب صدور قرار التريث بمنح القروض؟

جهينة نيوز:

صرّح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة بأن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية الصادر مؤخراً هو أمر مؤقت ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة لتحديد أولويات منح القروض.

وأكد لـ«الوطن» أن الشركات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل عقبة، لكونه فترة مؤقتة، ليقوم المصرف المركزي خلالها بدراسة محفظة القروض لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة.