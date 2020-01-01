أهالي رأس المعرة ١٥ يوماً دون متابعة صحية!

جهينة نيوز:

يستغرب أهالي رأس المعرة بريف دمشق من عدم مجيء أي أحد من وزارة الصحة منذ حوالي ١٥ يوماً لأخذ مسحات عشوائية من المواطنين كنظيرتهم جديدة الفضل للتأكد من استمرار وجود الوباء في المنطقة من عدمه!.

وقالوا لصحيفة تشرين: ضاقت حالنا من الحجر ولا نعلم إلى متى سنبقى بهذه الحال؟ وكيف سيحدد الفريق الحكومي استمرار الحجر أو فكه إذا لم تتوفر المتابعة المستمرة للمنطقة من قِبل وزارة الصحة وتليها مديرية صحة ريف دمشق؟

عن ذلك كان جواب المكتب الصحفي في وزارة الصحة إنه يوجد فريق ترصد صحي تابع للوزارة داخل البلدة ويعمل على مدار الساعة حسب تعبيره ..!

يشار إلى أنه من خلال متابعتنا لأخبار وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية فقد كانت آخر مرة سُجلت فيها إصابات بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة في ٢٠٢٠/٦/١٤وحينها اكتُشفت ٧ حالات في البلدة.