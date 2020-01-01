أنفاق جوبر تعوق عودة الأهالي.. ومخطط تنظيمي قريباً!

جهينة نيوز:

كشف مدير التخطيط والتنظيم في محافظة دمشق ابراهيم دياب لـ«تشرين» أن مصور منطقة جوبر قيد الدراسة حالياً في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بجامعة دمشق، وبدأ العقد معهم منذ الشهر الثاني لهذا العام، وهذه الدراسة عبارة عن أربع مراحل وحالياً أُنجزت المرحلة الأولى وعرضت على المحافظة.

وأشار دياب إلى إنجاز المرحلة الثانية ولكنها لم تُعرض بعد على المحافظة، وإلى إمكانية الإعلان عن المصور قريباً خلال ثلاثة أشهر، وسيكون لها مخطط تنظيمي بالكامل، و استثناء المناطق النظامية المرخصة وغير المتضررة التي أُعيد النظر فيها وجُردت فنياً، مبيناً نسبة الأضرار الكبيرة في جوبر، إضافة إلى شبكة الأنفاق الهائلة التي تؤثر في أساسات البناء ولا يمكن إعادة الأهالي إليها، وحالياً بانتظار الجرد حول هذه الأنفاق ومدى تأثيرها على الأبنية التي مازالت سليمة