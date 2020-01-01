توقعات أبراج 1 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم: شخصية فزة واسم على مسمى يعزّ عليه الاستماع إلى نصائح الآخرين ويحب التحدث ويحب تعبير الآخرين عن إعجابهم به.. متفائل في الحياة ويبتعد عن التفكير بالهموم والمشكلات.. كبرياؤه يبعد الناس عنه ويتعلق بالقشور أحياناً.

أمورك مفتوحة لكن كن حذراً من قرار خاطئ ستتحرر من مشكلات الماضي وهناك خلق دورة جديدة ونتائج مرضية من مال وسفر وارتباط إذا كان الوضع يسمح.

الحمل:

بداية نهار جيدة وتحصل على مال وتعويض وأوراق تخص قانون.. لا تبالي للكلام وجرّب تقديم المساعدات.

الثور: نهار متعب بسبب بعض الشركاء لكن اطمئن ولا تترك فرصة للأعداء للنيل منك.. عقد عمل مغري ...

الجوزاء:

تنتقل من مكان إلى آخر.. لاتعرّض نفسك للإرهاق وعليك بزيارة من تحب وخذ وقتك ومن المحتمل زيادة المصاريف اليوم

السرطان:

الحظ إلى جانبك لقاءات وأشغال كثيرة ولقاء مثمر يزيدك حراراة.. فرص كثيرة اليوم..

الأسد:

تلعب دوراً بناءً في العائلة وحاول لم شمل العائلة ولا تتسرع بتوجيه الاتهامات ربما هناك توتر وأعطال وكل شيء محسوب عليك فلا تغضب وانتبه من عداء خفي لاتكن صريحاً اليوم.

العذراء:

جميل اليوم وحركته قوية وفكر بإنجاز أعمالك وتغيير طارئ يدخل حياتك من دون موعد وتغير على صعيد البيت والحركة والأخوة والجيران والاتصالات.

الميزان:

متعدد المواهب وينجز أمرين سفي آن معاً ويسمع أخبار أموال وراجع خططك واعتن بنفسك حتى تحصل على مكسب مالي من دين أو هدية.. زيارات ولقاءات وحركة تخص الدفع.

العقرب:

القمر في برجك ومسيطر وتفتح عينيك وتستدرك مشكلة وأحاديث عن ممتلكات لا أحد يزعجك اليوم.

القوس:

حافظ على سرية عواطفك واليوم مشاركة مزعجة في العمل وانتبه من غدر وأسرار تكشف أمامك انتبه لمواعيدك . نهار بطيء.

الجدي:

نهار جيد ويقوى تأثيره وتحدد هدفك وتفضل البقاء في حلقة مختارة من أصدقاء تطلب ماتريد ويتحقق.. ويوم جيد للدعوات والأصدقاء.

الدلو:

المعطيات ليست في مصلحتك مع الرؤساء ركز جيداً .. نهار متطلب وفرصة عمل تجدها لكن انتبه من الغضب وضع سلم الأولويات.

الحوت:

مقبل على فترة فيها اكتشافات ومشاريع وتنفتح على عالم آخر ومقابلة أو دراسة أو دورة ويلعب أحد الأصدقاء دوراً في ذلك.