إيران تمنع استيراد 2600 سلعة لدعم الانتاج المحلي

جهينة نيوز:

أعلن النائب الاول للرئيس الايراني، عن منع استيراد 2600 سلعة، لتهيئة فرصة مواتية للمصنعين والمنتجين المحليين لانتاج مثيلاتها.

ولفت "اسحاق جهانغيري" في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للصناعة اليوم الثلاثاء، الى أن قطاع الصناعة الايراني بلغ حدا من القدرة، بحيت يتم تدشين مصافي نفطية ومختلف الصناعات الاخرى على يد منتجين ومصنعين محليين.

وأكد أن القطاع الصناعي تألق في أزمة تفشي فيروس كورونا، بحيث تمكن المصنعون بمضاعفة إنتاج بعض السلع بواقع 30 مرة في غضون 4 شهور، فيما تحولنا لمصدرين في بعض المنتجات مثل الکمامات وأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار الى أن ايران تستهدف صادرات سنوية للسلع غير النفطية بـ 41 مليار دولار حتى 20 مارس/آذار 2021.

وفي السياق بيّن جهانغيري أن الحكومة الايرانية وفرت 3.5 مليون فرصة عمل في السنوات السبع الفائتة.

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