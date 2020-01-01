وضع مركز هاتف صوران بالخدمة وبدء ترميم مركز هاتف طيبة الإمام بريف حماة

جهينة نيوز:

وضعت وزارة الاتصالات والتقانة مركز الهاتف في مدينة صوران بريف حماة الشمالي بالخدمة بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأوضح مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس منير عبيد في تصريح للصحفيين أن مركز هاتف صوران بسعة 2048 رقما هاتفيا أرضيا و 256 بوابة انترنت إضافة إلى تقنية “فيكسد ال تي أي” وهي تقنية جديدة تغطي نحو ثلاثة الاف مشترك وستكون جاهزة خلال مدة تتراوح بين أربعة و خمسة أشهر وكذلك هناك 300 رقم سيتم توزيعها حاليا على المشتركين على أن تكون الأولوية للجهات الحكومية والخطوط القديمة مبينا أنه بدءا من الأول من تموز المقبل يمكن للمواطنين مراجعة مركز هاتف صوران للحصول على الخدمة الهاتفية مباشرة.

بدوره بين المهندس منيب الأصفر مدير فرع الشركة بحماة أن مركز هاتف صوران قبل خروجه عن الخدمة كان بسعة 11700 رقم هاتفي و كان يخدم صوران و كوكب و معردس ووساطة ومزرعة النبهان موضحا أن المركز خرج عن الخدمة عام 2016 بعد تعرض المبنى لأضرار كبيرة على أيدي الإرهابيين الذين حرقوا و خربوا كامل التجهيزات والأثات وسرقوا الكابلات الرئيسية ضمن القساطل وجزءا كبيرا من الشبكة الفرعية.

ولفت الأصفر إلى أنه بعد إعادة الأمن والاستقرار للمدينة على أيدي أبطال الجيش العربي السوري وعودة عدد كبير من الأهالي تم تكثيف الجهود وتخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل المركز بكامل مفاصله وتجهيزاته لإعادة الاتصالات حيث تم تركيب مقسم داخلي بسعة 2048 رقما هاتفيا كمرحلة أولى والانتهاء من ترميم البناء بقيمة 46 مليون ليرة سورية إضافة إلى تزويد المركز بتجهيزات القدرة بقيمة 20 مليون ليرة سورية وتجهيزات التكييف بقيمة 7 ملايين ليرة سورية فضلا عن تركيب مولدة باستطاعة “85 ك. ف. أ” ومولدة إضافية باستطاعة “25 ك. ف.أ”.

وأوضح أنه تم تلزيم عقد مركزي لتنفيذ المرحلة الأولى وبلغت قيمة الأعمال المدنية والكابلات 95 مليون ليرة سورية وتجهيز أربع مجموعات فرعية موصولة إلى 80 علبة هاتفية جاهزة لتقديم الخدمة حتى تاريخه وسيتم كل 10 أيام إضافة مجموعة جديدة إضافة إلى تأهيل الكبل الضوئي و التجهيزات الحاسوبية والطابعات.

وبالنسبة لمركز هاتف طيبة الإمام أشار الأصفر إلى أنه تجري حاليا أعمال الترميم وبلغت نسبة التنفيذ فيه 70 بالمئة وتم الحصول على موافقة الإدارة الفنية على تركيب مقسم كوري مع توابعه سعة 1200 رقم نقلاً من بللين و 500 رقم نقلاً من وادي العيون وسيتم تركيبه فور الانتهاء من تأهيل صالة التجهيزات إضافة إلى تلزيم عقد مركزي لتنفيذ المرحلة الأولى.