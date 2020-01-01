الصين تفند تصريحات بومبيو المعادية للصين بشأن العلاقات الصينية-الإفريقية

جهينة نيوز:

أعربت الصين اليوم (الاثنين)، عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العلاقات بين الصين وإفريقيا، قائلة إن هذه التصريحات تجاهلت الحقائق الأساسية وتسيء للصين بشكل متعمد، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

أدلى المتحدث تشاو لي جيان، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على تصريحات بومبيو التي انتقد فيها التعاون الصيني-الإفريقي وشفافية الصين في التعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال تشاو إن الصين منذ تفشي المرض تصرفت على الدوام بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة، وقدمت معلومات في الوقت المناسب لمنظمة الصحة العالمية والدول والمناطق ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث أن الصين شاركت أيضا التسلسل الجيني للفيروس، واستجابت بفاعلية لمخاوف الآخرين، وعززت التعاون مع جميع الأطراف، مضيفا أن الصين وفرت الوقت للجميع وقدمت مساهمات إيجابية في المعركة العالمية ضد الفيروس.

وأوضح تشاو أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الدعم للدول الإفريقية، والعمل بجد على مبادرة مجموعة العشرين الخاصة بتعليق خدمة الديون.

ولفت تشاو إلى أن "بعض الدول الإفريقية تقدمت بطلب لمثل هذا التعليق مع الصين، ونعمل الآن على التفاصيل المحددة من خلال التنسيق والتشاور الوثيقين لتخفيف عبء ديونها، ومساعدة تلك البلدان في تجاوز الصعوبات".

وأضاف "نأمل في أن تركز الولايات المتحدة على استجابتها للمرض داخليا، وأن تساهم أيضا في الحرب العالمية ضد الفيروس من خلال أفعال ملموسة، بدلا من تقويض استجابة البلدان الأخرى وتشويهها، ونشر الفيروس السياسي".

ولفت تشاو إلى أنه ليس من الصعب على الدول الإفريقية والمجتمع الدولي، بشكل عام، معرفة من يساعد إفريقيا حقا، ومن الذي يسيّس قضية الديون.