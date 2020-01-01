رئيس الحكومة اللبنانية: هناك من يتمنى انهيار البلد

جهينة نيوز:

أسف رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن بعض الناس يتمنى انهيار البلد اقتصاديا وماليا ويعمل على منع أي مساعدة عن لبنان. كما يحاول تعطيل خطة افتتاح المطار غدا، ويروج لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين”، وقال: “بالفم الملآن، مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء”.

أضاف: “في دول أخرى تعرضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية وتؤكد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية، وما يحصل في لبنان هو العكس”.

وعن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، قال: “بالنسبة إلينا، سيادتنا الوطنية مقدسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة، فلا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام