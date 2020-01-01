المناعة ضد فيروس كورونا أكبر بكثير مما أظهرته الاختبارات

جهينة نيوز:

كشفت دراسة سويدية أن المناعة ضد فيروس كورونا في المجتمع أكبر بكثير مما أظهرته اختبارات الأجسام المضادة.

ووفق وسائل إعلام سويدية أظهرت الدراسة الصادرة عن معهد كارولينسكا ومستشفى كارولينسكا الجامعي أن الأشخاص الذين أظهر الاختبار افتقارهم للأجسام المضادة ربما كونوا خلايا المناعة المعروفة باسم “تي” وذلك بعد إجراء الاختبار على 200 شخص ظهرت عليهم أعراض خفيفة لكورونا أو لم تظهر عليهم أعراض إضافة إلى أفراد أسرهم الذين لم تظهر عليهم أعراض.

وأشارت الدراسة إلى أن خلايا المناعة جزء رئيسي في الجهاز المناعي وهي كريات الدم البيضاء التي تساعد في إنتاج الأجسام المضادة وتقتل أيضاً خلايا الفيروس المصابة.

وأوضح الأستاذ المساعد في مركز أدوية العدوى بمعهد كارولينسكا ماركوس بوغرت أن النتائج تشير إلى أن عدد الذين طوروا خلايا المناعة هو ضعف من طوروا أجساماً مضادة بينما قالت الطبيبة في عيادة مكافحة العدوى بمستشفى كارولينسكا سو اليمان من المؤكد وجود خلايا المناعة “تي” لدى الأفراد الذين يعانون من مرض “كوفيد19” وكانت الملاحظة المثيرة للاهتمام أن الخلايا وجدت عند عدد من أفراد أسرهم الذين لم يشعروا بأي أعراض.

وأظهرت دراستان نشرتا في مجلة ساينس وجود خلايا المناعة لدى أشخاص لم يصابوا بالأعراض وربما كانت نزلات البرد القديمة هي التي تجعل الأشخاص مستعدين بشكل أفضل لفيروس كورونا.

وقال اختصاصي المناعة في جامعة اوبسالا غوستاف كريستوفرشون إن الأبحاث تمكنت من تحديد أجزاء فيروس كورونا التي يمكن لخلايا المناعة التعرف عليها وهذا يمكن أن يسهم في البحث عن لقاح أكثر فعالية