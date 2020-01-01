آلاف المحامين الأتراك يتظاهرون رفضاً لسياسات أردوغان التعسفية

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جهينة نيوز:

تظاهر الآلاف من المحامين الأتراك في مدن تركية عدة احتجاجاً على سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التعسفية ورفضاً لسعيه لإصدار قانون يسيطر من خلاله على نقابات المحامين.

وخلال مظاهرة حاشدة أمام مجمع المحاكم في اسطنبول أكد رئيس نقابة المحامين في المدينة محمد دوراك أوغلو ضرورة “مواصلة النضال المشترك ضد نظام أردوغان الاستبدادي والمعادي للعدالة والدستور والقوانين والهادف للقضاء على كل أشكال المعارضة” داعياً كل النقابات والمنظمات والجمعيات الحقوقية إلى التصدي لمساعي أردوغان للسيطرة على الجهاز القضائي ليكون في خدمة مخططاته ومشاريعه.

وقال دوراك أوغلو “بعد أن سيطر أردوغان على المجلس الاعلى للقضاء ووكلاء النيابة والقضاة يحاول الآن السيطرة على نقابات المحامين ليتسنى له إسكات أصوات المعارضة بكل أشكالها”.

وشهدت العديد من المدن التركية ومنها ازمير وغازي عنتاب وانطاليا وايدين مظاهرات شارك فيها الآلاف من المحامين تعبيرا عن تضامنهم مع مظاهرة اسطنبول فيما اجتمع ثلاثون من رؤساء النقابات في أنقرة وأعلنوا عن مظاهرة ضخمة سيتم تنظيمها يوم الجمعة المقبل ودعوا إليها كل المحامين الأتراك.