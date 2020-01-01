ارتفاع قياسي لأسعار الذهب

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جهينة نيوز:

واصل الذهب اليوم ارتفاعه ليحوم حول أعلى مستوياته في نحو ثماني سنوات وليصبح بصدد أكبر مكاسبه الربع السنوية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب استقر اليوم عند 1770.34 دولاراً للأوقية “الأونصة” فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1784.10 دولاراً.

وسجل المعدن الأصفر ارتفاعاً بأكثر من 12 بالمئة في الربع الحالي مواصلاً مكاسبه للشهر الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن الثمينة تراجع البلاتين 0.3بالمئة إلى 803.51 دولارات للأوقية فيما تقدم البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلاً 1891.80 دولاراً ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.84 دولاراً للأوقية.