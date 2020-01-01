ليفربول يُعلن غياب مدافعه حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة

جهينة نيوز:

كشف الكاميروني وقلب دفاع نادي ليفربول "جويل ماتيب"، أن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الحالي، ستبعده حتى نهاية الموسم عن فريقه المتوج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماتيب عبر الموقع الالكتروني الرسمي لناديه: (لن أعود هذا الموسم الى أرض الملعب، لكن في الموسم المقبل، آمل في أن أتمكن من مساعدة الفريق مباشرة من البداية).

وكان ماتيب صاحب الـ28 قد تعرض لإصابة في القدم خلال مباراة ضد الغريم إيفرتون في 21 حزيران الجاري، حيث كانت المباراة الأولى للفريق بعد استئناف الدوري على إثر توقفه قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانضم ماتيب الى صفوف النادي في العام 2016 قادماً من شالكه الألماني، وبات في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب يشكل ثنائياً محورياً في قلب دفاع ليفربول مع الهولندي فيرجيل "فان دايك".