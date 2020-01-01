من "بروكسل4".. الخارجية الروسية تُندد بـ"قانون قيصر"

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسي، أن العقوبات الأمريكية على سوريا في إطار ما يسمى بـ"قانون قيصر" تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين.

وقال "سيرغي فرشينين" نائب وزير الخارجية الروسي، خلال المؤتمر الدولي عبر الانترنت "بروكسل4" اليوم الثلاثاء: "

(من المؤسف أيضًا أن الاتحاد الأوروبي عشية المؤتمر، في 28 مايو قرر تمديد العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب ضد سوريا، متجاوزاً مجلس الأمن الدولي، قبل ذلك، في 7 أيار تم اتخاذ قرار مماثل في واشنطن، ثم في 17 حزيران، تم تعزيزه بدخول ما يسمى قانون قيصر حيز التنفيذ، بالكلمات من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنهم في الواقع يشلون الاقتصاد السوري ويضربون السوريين العاديين).

وأضاف فرشيني أنه في المؤتمر: (بقلق متزايد تطرقنا إلى التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تم تقديم أرقام دراماتيكية، ونحن نشارك هذه التقييمات المقلقة، لقد عانى الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمرافق الاجتماعية السورية بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة سنوات من المواجهة المسلحة والعدوان الإرهابي، إن أحد الأسباب التي تجعل الوضع الصعب الحالي هو الجزاءات الانفرادية التي لا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة، والتي لا تعمل في الواقع، السوريون الذين نجوا من أسوأ سنوات الحرب وتفشي الإرهاب، يضطرون الآن لمواجهة الخنق الاقتصادي وحصار العقوبات الذي لا يمكن وصفه بالعقاب الجماعي).

وشدد نائب الوزير الروسي على أن القضايا الرئيسية لسوريا، سواء كانت عودة اللاجئين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، لا ينبغي أن تناقش بدون ممثلين عن الحكومة الشرعية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر بروكسل 4 للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بمساعدة الأمم المتحدة، عُقد دون مشاركة دمشق الرسمية، التي لا يقيم الاتحاد الأوروبي علاقات معها، في الوقت نفسه تقول دول الاتحاد الأوروبي إنها لن تشارك في إعادة إعمار سوريا حتى يكون هناك تحول سياسي.