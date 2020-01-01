بعد جدل واسع.. القاضي "مازح" يتقدم باستقالته

جهينة نيوز:

تقدم القاضي اللبناني "محمد مازح" باستقالته من السلك القضائي، بعد أن أثار ضجة كبيرة في البلاد بإصداره قراراً يمنع الوسائل الإعلامية من إجراء مقابلات صحافية مع السفيرة الأمريكية في بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور الجنوبية محمد مازح، تقدم باستقالته اليوم الثلاثاء على أثر إحالته للتحقيق أمام جهاز التفتيش القضائي اللبناني.

وكان مازح قد أصدر منذ أيام قراراً قضى بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات صحفية مع السفيرة الأمريكية "دوروثي شيا"، بناءً على دعوى تقدمت بها مواطنة لبنانية اتهمت فيها السفيرة بالتحريض على خلفية تصريحات أدلت بها إلى قناة "الحدث" السعودية.

وحضرت السفيرة الأمريكية إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية أمس الأثنين بعد استدعائها، حيث أكدت أن مسألة الحكم القضائي (صفحة طُويت)، مؤكدةً على استمرار التعاون بين الولايات المتحدة ولبنان