تقنية جديدة لكشف حالات التسلل المُعقدة

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استحداث تقنية لكشف حالات التسلل المعقدة خلال المباريات.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية بياناً لفيفا قال فيه إن التقنية الجديد تعمل من خلال مقياس دقيق وآلي لتحديد كل جزء في جسم اللاعب، أثناء تنفيذ اللعبة وعند خروج التمريرة من قدم زميله ومنافسه".

وأوضح المكتب الإعلامي للاتحاد اادولي لكرة القدم أن الخبراء أبدوا اهتمامهم بمساعدة الحكام في الكشف عن الحالات المثيرة للجدل، خاصة أثناء التسلل، لصعوبة تحديد بعض الأجزاء حتى باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

يشار إلى أن التقنية الجديدة نصف آلية ستمد حكام غرفة "VAR" بمعلومات إضافية أكثر دقة، وستجعل عملية مراجعة حالات التسلل أكثر سهولة لمساعدة الحكم في اتخاذ قراره.