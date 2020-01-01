لا صحة لما يشاع عن إصابة عميد كلية الطب البشري بدمشق بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

نفى عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق نبوغ العوا في اتصال مع «الوطن» ما يشاع عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن ما تم تداوله لا صحة له على الإطلاق، وأنه على رأس عمله في إدارة الكلية، منوهاً بأن وضع الكلية مستقر في حركة الطلاب والإجراءات الاحترازية المتخذة.

وفي السياق أكدا العوا أنه يتم التحضير حالياً لصدور البرنامج الامتحاني لطلاب الكلية في مختلف السنوات الدراسية، على أن تصدر البرامج خلال أسبوعين من تاريخه، وبالتالي استعداد الطلاب والتهيئة للعملية الامتحانية مع استمرار الخطط الدراسية كما هي عليه عملاً بالتعليمات الصادرة.

وشدد عميد الكلية على اتخاذ جميع إجراءات الوقاية، مع تأمين مختلف المستلزمات واتباع التدابير حفاظاً على الصحة العامة، مؤكداً استمرار العمل بقرار توقف الستاجات والدروس السريرية لطلاب الطب في المشافي الجامعية، على أن يعوض الفاقد التعليمي بموجب التعليم العالي.