توقيف أشخاص يقومون بالغش بامتحانات الثانوية في جبلة

جهينة نيوز:

قالت وزارة الداخلية إنه أثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بأداء المهام الموكلة إليها بالحفاظ على سلامة وحسن سير العملية الامتحانية في مدينة جبلة لمنع ظاهرة الغش الامتحاني، ومن خلال المراقبة الدقيقة اشتبهت بسيارة خاصة نوع (هونداي) متوقفة قرب المركز الامتحاني للشهادة الثانوية العامة في حي (النقعه) وشاهدت شخص كان ضمنها ويقوم بالتحدث عبر جهاز صغير تبين أنه يدعى ( ح . ا) مواليد ٢٠٠٠ وقبل انتهاء الامتحان خرج أحد الطلاب من المركز وصعد بالسيارة المذكورة فتم إلقاء القبض عليهما ونزع جهاز سماعة نوع (بلوتوث) صغيرة جداً مخبأة في مجرى السمع ضمن أذن الطالب المدعو (ع . ح) مواليد ٢٠٠١ ، وتم مصادرة جهاز الإرسال البلوتوث من الأول مع جهازين خليوي.

وأضافت الوزارة في منشور لها على الـفيسبوك": وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على الغش الامتحاني بالاشتراك مع المدعو ( ا . ع ) مواليد ١٩٩٢ الذي يقوم بحل الأجوبة وإرسالها للمدعو الأول الطالب ( ع . ح) وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره مليون ليرة سورية لصالح المذكور (ا . ع) .

وأكدت أنه سيتم تقديم المقبوض عليهم الثلاثة مع المصادرات إلى القضاء أصولاً.