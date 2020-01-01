52 ضبطاً تموينياً خلال يومين في حمص

جهينة نيوز:

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص يومي الأحد والإثنين ٥٢ ضبطاً تموينياً بمخالفات حيازة وعرض للبيع شامبو وعطورات مجهولة المصدر ضمن محل في حي الأرمن والغش في صناعة الزعتر من خلال استخدام ملح الليمون الغير مسموح باستخدامه في صناعة الزعتر وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وذلك ضمن منشأة لإنتاج المساحيق الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء، وإنتاج وتعبئة الخبز التمويني بوزن ناقص وإنتاج وتعبئة الخبز التمويني سيء الصنع والبيع من نافذة المخبز ونقل الخبز التمويني من دون سلل بلاستيكية ومخالفة القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن لمادة الخبز التمويني وحيازة الخبز التمويني في المطعم واستخدامه لغير الهدف المخصص له.

كما شملت الضبوط مخالفات إصدار فواتير غير نظامية وعدم مسك دفتر فواتير وعدم إعطاء فواتير وعدم إبراز فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي زيادة في الأسعار.

إضافة إلى ٩ ضبوط عينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات.