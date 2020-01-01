الـ"كاف" يحسم أمره ويقرر مصير بطولاته

جهينة نيوز:

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، اجتماعاً حاسماً لمناقشة مصير بطولاته، المتوقفة منذ آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتمّ بحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافةً إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس "كوفيد-19".

وتؤكّد جميع التصريحات التي تخرج من الاتحاد الإفريقي، في الفترة الأخيرة، أن إلغاء هذه البطولات غير مطروح، وأن المناقشات حالياً تجري حول المواعيد المناسبة لاستئناف المسابقات.

والسيناريو الأقرب لدوري الأبطال والكونفدرالية، يتمثّل في استئناف البطولتين في كانون الأول المقبل، وفقاً لتصريحات سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالكاف.

ويدرس الكاف سيناريو الدورة المجمعة، حيث سيختصر الكثير من الوقت، بحيث تستضيف الكاميرون الفرق الأربعة المشاركة في نصف نهائي الأبطال، ويُلعب هذا الدور من مباراة واحدة.

والأمر ذاته ينطبق على الكونفدرالية، بحيث تقام الدورة المجمعة في المغرب، في حال إقرار هذا السيناريو.

أمّا فيما يتعلق بكأس أمم إفريقيا، يبقى الأمل ضعيفاً في إقامة جولتين للتصفيات، خلال تشرين الأوّل، وأخريتين في تشرين الثاني، على أن تنظم البطولة في موعدها في كانون الثاني المقبل، لكن هذا الاقتراح سيكون متوقفاً على فتح حركة الطيران، في جميع الدول الإفريقية، في وقت ضيق.

وهناك اقتراح آخر يدرسه الاتحاد الإفريقي، ينصّ على تأجيل البطولة إلى كانون الثاني 2022، ولاسيّما أنّ الكاميرون (الدولة المستضيفة) ترفض تنظيم البطولة صيفاً، بسبب حرارة المناخ هناك.