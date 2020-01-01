ويسدوم يتعرض للطعن أثناء زيارته لـ"ميرسيسايد"

جهينة نيوز:

تعرض أندريه ويسدوم، مدافع ليفربول السابق، وفريق ديربي كاونتي حالياً البالغ 27 عاماً، لحادث طعن وسرقة أثناء زيارته لأحد أقاربه في منطقة "ميرسيسايد"، أمس، ونقل إلى إحدى المشافي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ويسدوم يتلقى حالياً العلاج اللازم داخل المشفى.

وقال بيان مقاطعة ديربي كاونتي: كان أندريه ويسدوم ضحية اعتداء وسرقة غير مبررة، وأصيب بجروح أدت إلى دخوله المشفى.

وأضاف البيان: كان ويسدوم خارجاً من سيارته عندما تعرض للهجوم. نأمل أن يعود إلى الملعب مرة أخرى قريباً.

ووقع ويسدوم مع ليفربول وهو يبلغ من العمر 14 عاماً وقدم 14 مباراة للنادي قبل فترات الإعارة مع عدد من الأندية هي ديربي كاونتي، ويست بروميتش ألبيون، نورويتش سيتي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.