لليوم الثالث.. "قسد" تمنع عمال شركة كهرباء الحسكة من الدخول إليها

جهينة نيوز:

واصلت مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لليوم الثالث على التوالي السيطرة على مبنى الشركة العامة لكهرباء الحسكة ومنع العمال من الدخول إلى مقر عملهم في حي النشوة بمدينة الحسكة.

وفي تصريح لسانا أشار مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة إلى أن عمال الشركة موجودون حاليا أمام مقر الشركة لليوم الثالث على التوالي حيث يتم تقديم بعض الخدمات للمراجعين لتسيير أمورهم مؤكدا إصرار العاملين على دخول مقر الشركة لاستمرار تقديم الخدمات ولا سيما أن الشركة تخدم جميع أبناء محافظة الحسكة.

وكانت مجموعات “قسد” احتلت بقوة السلاح مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزءا من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.