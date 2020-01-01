ترامب يشتم ميركل وماي والبنتاغون لايملك دليلاً على استهداف جنوده في أفغانستان

جهينة نيوز:

نشرت CNN مجموعة شروح لمكالمات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء عالميين، مشيرةً إلى أنّه لطالما كان يهاجم النساء منهم بحسب معلومات استقتها الشبكة الأمريكية من مصادر مطلعة.

وقالت CNN إن ترامب قال لميركل خلال مكالمة إنها "غبية" لأنها خاضعة للنفوذ الروسي، كما وصف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة بأنها "حمقاء" لأسلوب تعاملها مع البريكسيت.

ورأى مسؤولون نقلت عنهم الشبكة أنّ أسلوب ترامب في التعامل مع ميركل وماي كان فيه بعض السادية.

وذكر التقرير أن بعض رؤساء الدول أيضاً لم يسلموا من هجوم ترامب ومحاولاته للاستهزاء بهم ومن بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكر التّقرير أنّ الرّئيس التركي رجب أردوغان كان أكثر المتصلين بترامب وكان يتصل به مباشرة بناءً على تعليمات الرئيس الأمريكي.

كما ذكر التقرير المكالمات بين ترامب وبوتين وقال إن الرئيس الأمريكي أخبر بوتين عزمه سحب القوات من أفغانستان من دون أن يتطرق لأنباء عن "المكافآت الروسية المزعومة لمسلحي "طالبان".

من جهة أخرى، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدم وجود أي معلومات لديها من شأنها أن تدعم ما جاء في مقال "نيويورك تايمز" حول وجود مؤامرة تستهدف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، اليوم الثلاثاء، إنّ وزارة الدفاع تواصل دراسة المعلومات الاستخبارية، التي تفيد بأنّ مسؤولين من المخابرات العسكرية الروسية عرضوا مكافآت على "طالبان" لقتل قوات أمريكية في أفغانستان، ليس لدى وزارة الدفاع أي دليل يدعم الافتراضات الأخيرة التي تم وجدت في التقارير الصحفية.

هذا ونفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت لاحق، أن يكون قد تمّ اطلاعه أو اطلاع نائبه على معلومات حول تمويل روسيا لهجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".