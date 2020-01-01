بالصورة: تشبه كرة الغولف وتناسب بيل.. جدل بسبب كرة الدوري الإنجليزي الجديدة

جهينة نيوز:

كشفت شركة "نايك" الأمريكية المختصة بالملابس والأدوات الرياضية، النقاب عن كرتها الجديدة لموسم 2020-2021 للدوري الإنجليزي الممتاز.

التصميم الجديد للكرة الذي حمل اسم "Flight" يتميز بشكل جديد يتضمن الكثير من الشقوق لتجعلها مشابهة لكرة الغولف.

وبحسب رأي الخبراء فإن هذا التصميم سيسمح للكرة بالإنطلاق بشكل مستقيم أكثر من المعتاد.

مدير الشركة كيران رونان علق على التصميم الجديد قائلا " كل ما يتم العمل عليه في مختبرنا له جذور في العلوم، ويمكننا اكتشاف اختلافات صغيرة في الأداء قد لا تكون ملحوظة لمعظم اللاعبين، ولكن عندما تتكرر هذه الاختلافات الصغيرة 68 مرة، تكون النتيجة قفزة ملحوظة في الأداء"، بحسب ما نقله موقع "اس" الإسباني.

وتقول الشركة بأن حركة الكرة الجديدة لايمكن التنبؤ بها بمجرد ركلها، في الوقت الذي خضعت فيه الكرة للاختبار لمدة 8 سنوات، وبحسب الخبراء فإنها ستكون بنفس تأثير كرة كأس العالم التي استخدمت في 2010 في جنوب أفريقيا المعروفة باسم "Jabulani".

يذكر بأن الكرة حصلت على عدد من الانتقادت حيث وصفها بعضهم بأنها تشبه كرة الغولف وستكون مناسبة لجاريث بيل.