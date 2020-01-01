38 ألف طن إنتاج هذا العام من الثوم.. وهذه أسباب ارتفاع أسعاره؟

جهينة نيوز:

أكد مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الثوم هو تراجع المساحات المزروعة بسبب زيادة التكاليف وتذبذب الأسعار بين سنة وأخرى وبالتالي انخفاض الهامش الربحي والذي لايغطي تكاليف زراعته في السنوات التي يزيد فيها العرض، بالإضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج “أخضر”، وتخزين جزء من المحصول لدى التجار، وعدم توفر الثوم الصيني المستورد في الأسواق المحلية وبالتالي انحصار الطلب على الثوم المحلي.

وبين قضماني أن الثوم يحتاج لفترة طويلة من الزراعة حتى القلع مقارنة مع غيره من الخضراوات الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف زراعته، علماً أنّ الأرض التي يزرع فيها الثوم تحتاج إلى دورة زراعية طويلة لإعادة زراعته بنفس الأرض مرة أخرى وبشرط ألا يزرع في هذه الدورة محصول البصل، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الزراعة ويجعل الأرض المتاحة لزراعة محصول الثوم محدودة في القطر.

مدير الإنتاج النباتي أشار إلى أن إنتاج هذا العام من محصول الثوم بلغ حوالي 38549 طناً من مساحة 2192 هكتاراً، حيث تصدرت محافظة حماة بما فيها الغاب المرتبة الأولى بإنتاج 17700 طن، تليها درعا بـ 6500 طن ثم حلب بـ5652 طناً ، وبعدها ريف دمشق بـ 4133 طناً، وبلغ إنتاج الحسكة 3560 طناً، وحمص 1778 طناً، واللاذقية 326 طناً.