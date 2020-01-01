عبر تطبيق جديد.. المحاضرات الطلابية مجاناً في "حقوق" دمشق

جهينة نيوز:

بيّن عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق هيثم الطاس أنه بمبادرة من الهيئة الإدارية في الكلية، تم تطبيق إجراء جديد ينعكس إيجاباً على الطلاب وذلك عبر تخصيص برنامج لتوفير المحاضرات الطلابية.

وأشار الطاس إلى أهمية هذا الإجراء بالحد من الاستغلال الذي يمارس من بعض المكتبات عبر بيع المحاضرات بأسعار كبيرة جداً.

رئيس الهيئة الإدارية في الكلية مجدي الحلاج أكد لـ«الوطن» أن التطبيق الخاص يمكن الطلاب من الحصول على جميع المحاضرات مجاناً.

وأشار إلى تشكيل فريق متخصص من كل السنوات يقوم بكتابة المحاضرات بصيغة إلكترونية pdf وتسجيلها بصيغة صوتية mp3 وتنزيلها على التطبيق الخاص بالهيئة الإدارية.

ونوه بأهمية ذلك في مقاطعة عدد من المكتبات الخاصة التي تقوم باستغلال الطلاب، ولاسيما أن سعر الاشتراك تجاوز 18000 للفصل الدراسي الواحد، مؤكداً أنه تم إجراء عملية تدوير للمحاضرات بين الزملاء بشكل مجاني.