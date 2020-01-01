بنزيما يخلف ثنائي برشلونة بقائمة الأهداف

جهينة نيوز:

قاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني فريقه لخطف 3 نقاط ثمينة أمام إسبانيول بفضل أداء رائع رفقة زميله البرازيلي كاسيميرو الذي أحرز هدف الفوز ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.

ووفقا لما نشرته شبكة "أوبتا" الخاصة بالأرقام والإحصاءات، فإن اللاعب الفرنسي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 10 بكل المسابقات، بعد التمريرة الساحرة بالكعب، التي قادت فريقه للفوز على إسبانيول 1-0، يوم الأحد.

وأضافت الشبكة أن بنزيما يحتل المركز الثالث ضمن أكثر الهدافين والصانعين هذا الموسم في إسبانيا، خلف ثنائي برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ونجح بنزيما في تسجيل 22 هدفا وصناعة 10 بكل المسابقات مع "المرينغي" هذا الموسم، فيما سجل ميسي 26 هدفا وصنع 21، وفي رصيد سواريز 16 هدفا وصنع 12.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب فرق الدوري الليغا برصيد 71 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين الغريم التقليدي، برشلونة الوصيف.