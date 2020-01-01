ميركل تبرر عدم ارتدائها الكمامة الواقية أمام الجمهور بهذه الطريقة!؟

جهينة نيوز:

ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على سؤال حول سبب عدم ظهورها أمام الجمهور وهي ترتدي الكمامة الواقية، في ظل وباء فيروس كورونا.

وقالت ميركل بعد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمس الاثنين: "عندما يتعين عليّ الالتزام بالتباعد، فإني لا أحتاج إلى ارتداء الكمامة، أما عندما لا ألتزم به، مثلا أثناء ذهابي إلى المتجر، فمن المؤكد أننا لا نرى بعضنا البعض، وإلا فكنت ستراني وأنا أرتدي الكمامة".

وأضافت ممازحة أنها لن تكشف عن المتجر الذي تتسوق فيه.

وفي أواخر اذار الماضي، خضعت ميركل للحجر المنزلي إثر تقارير عن إصابة طبيب من محيطها. وأجرت ميركل حينها تحليلا للكشف عن الفيروس لديها وجاءت نتيجته سلبية.

المصدر: رويترز