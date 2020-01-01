أمريكا تسعى لإنهاء خلافها مع تركيا بشراء "إس-400" الروسية منها

جهينة نيوز:

اقترح السيناتور الجمهوري جون ثيون تعديلا قانونيا قد يمكن الولايات المتحدة من شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي من تركيا لإنهاء الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن هذا السلاح.

وأفاد موقع "Defense News" الإعلامي بأن السيناتور اقترح الأسبوع الماضي إدخال التعديل على القانون حول آلية الموافقة على المشتريات الدفاعية (NDAA) ليكون من الممكن شراء الأنظمة ضمن برنامج الجيش الأمريكي لشراء الصواريخ.

من جهته قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش تعديلا يلزم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا تحت قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية.

ويشير "Defense News" إلى أن الفرص لا تزال قليلة لتمرير أي من التعديلين على NDAA، وتنسيقها مع مجلس النواب.

يذكر أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية أدى إلى توترات بين واشنطن وأنقرة، حيث عارضت الولايات المتحدة بشدة الصفقة الروسية-التركية وهددت بفرض عقوبات على تركيا، واستبعدتها من البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة.