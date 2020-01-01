59 طن زيوت من "الصناعة" إلى صالات التدخل الإيجابي في أسبوع

جهينة نيوز:

أعلمت وزارة الصناعة رئيس مجلس الوزراء بتوريد 59 طناً من الزيوت خلال أسبوع منها 46 طناً للمؤسسة السورية للتجارة و13 طناً للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وبموجب كتاب الوزارة فقد تم إلغاء التعبئة بالعبوات ذات السعات الكبيرة، وزن 16 ليتراً، والسماح بتعبئة السعات صغيرة الحجم 1 ليتر و2 ليتر و4 ليترات.

وبناءً على توجيهات الحكومة، قامت اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، بعد الاتفاق بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية، للمحافظة على تدفق منتجات القطاع العام إلى الأسواق عبر منافذ التدخل الايجابي، بأسعار تقارب أسعار التكلفة.