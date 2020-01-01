وفاة مصمم محركات الصواريخ التي حملت غاغارين إلى الفضاء في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "إنيرغو ماش" الروسية، اليوم الاثنين، أن أناتولي دارون، مصمم محركات الصواريخ الحاملة، التي نقلت إلى الفضاء أول قمر صناعي ورائد الفضاء الأول يوري غاغارين، قد توفي في الولايات المتحدة في 24 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان على موقع الشركة في الإنترنت: "فارق الحياة في 24 حزيران/ يونيو، العالم المخضرم، المصمم الذي عمل لسنوات عديدة في شركة " إنيرغو ماش"، أناتولي دارون".

وقد توفي دارون نتيجة لتدهور حالته الصحية منذ سنوات جراء مرض عضال في القلب وفشل كلوي، في الولايات المتحدة، حيث كان يعيش مع أسرته منذ عام 1998.

وعمل دارون كبير المصممين الرائدين في تطوير محركات الصواريخ التي تعمل على الوقود السائل "إر دي - 107" و"إر دي - 108" التي استخدمت في أول صاروخ باليستي عابر للقارات على مستوى العالم "إر -7" ، وفي مركبات الإطلاق الفضائية التي بنيت على قاعدته.

وحصل دارون خلال مسيرته المهنية على العديد من الأوسمة والنياشين، من بينها: وسام الراية الحمراء للعمل (1957) ولينين (1961) والصداقة (1996) ووسام المصمم المتميز في الاتحاد السوفياتي (1989) وحصل على درجة أستاذ (برفيسور) في الهندسة.