نيبينزيا يؤكد انسحاب روسيا من آلية أممية خاصة بسوريا ويوضح سببه

جهينة نيوز:

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا انسحاب روسيا من الآلية الأممية لتبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية في سورية، مشيرا إلى أنه ليس لها تفويض من مجلس الأمن.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن "هذه الآلية كانت ناجمة عن اتفاق طوعي. ولا يوجد لها تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأشير أكثر من مرة إلى عيوب هذه الآلية، ولكن تم تجاهلها باستمرار".

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتين لوكوك، قد صرح بأن روسيا أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من آلية تبادل المعلومات حول المواقع الإنسانية وتحركات الطواقم الإنسانية داخل سوريا يوم 23 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق كان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة قد انتقد الآلية، مشيرا إلى أنها لا تخلو من العيوب، بل وتستخدم لحملات التضليل، حيث سجلت هناك حالات استخدام المواقع المشار إليها على أنها إنسانية، من قبل إرهابيين. كما لفت نيبينزيا إلى التباين بين الإحداثيات الموجودة لدى الأمم المتحدة والمواقع التي كانت فيها.