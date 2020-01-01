أبراج الثلاثاء 30 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: سريع الحركة والتنقل ويكره الجمود ومحب للتقاليد وحريص على المبادئ ويسعى إلى هدفه بعيداً عن الأضواء.

الفترة القادمة: تغيير مهنة وتحسن مادي ملموس ووعلاقة عاطفية تنتهي بسبب سوء تفاهم ونجاحات عديدة وينصحك الفلك بأن تكون مركزاً أكثر وسفر وانتقال إلى مكان آخر.

الحمل:

محب للإنسانية وتعترضك المشكلات بسبب إظهارك أفضل مالديك.. حافظ على نفقاتك وأعد النظر باتفاقات مالية أو حصص وانتبه من مفاجئ سلبي أو نزاع مع الشركاء.

الثور:

تشعر برغبة بالتقرب من الشركاء وتحسين علاقتك بهم، ومدعو للاستقرار رغم الشكوك والتردد .. جرب أن تكسر الروتين مع الشريك وربما تجد نفسك اليوم باتجاه معاكس.

الجوزاء:

احتمال من الصباح تشعر ان الأمور تسير عكس ماتتمنى وربما هناك عرقلة لذلك حاول أن تكون أعصابك هادئة والعب رياضة اليوم لتخفف عن نفسك.

السرطان:

ستقفز قفزة واحدة يوم جميل اجتماعياً.. لاتطلب الكثير بآن معاً.. استثمار وطاقة معنوية وتنتصر لاتضعف أمام من تحب.. اليوم حيوي وجو عائلي مشجع.

الأسد:

انهماك بأمور العائلة وأجواء عمل عادية.. ترتب أمور احتمال زوار وقسم تعمل مع العقارات تجنبها في الوقت الحالي.. جرّب تلبية رغبة العائلة ولو بديكور بسيط لاتأخذ قراراً سريعاً اليوم.

العذراء:

يوم جيد وتزداد اللقاءات وتحقق أشياء إذا كنت جدياً وتتقرب من أشخاص يقدرون مهنتك وقسم احتمال يقوم برحلة وقسم دراسة وجو مناسب لتوقيع وثائق مهمة.. نهار سريع وبإمكانك وضع شروطك.

الميزان:

من الصباح تبحث بشأن مالي وتعوض عن أيام فاتتك واحتمال فرصة مالية قادمة دين أو هدية.. يوم للمال والحركة والأمور الواضحة.

العقرب:

انتقال القمر إلى برجك يعني تفاؤل وكسب وقت وتعيد خلط الأوراق وتقلب صفحة جديدة وتقوم بتغيير وثرثرة وإفشاء أسرار لاتهتم لها.. أنت اليوم قادر على حسم الأمر وتغيير شيء مهم لديك.

القوس:

من الصباح تفرض عليك ظروف خارجة عن إرادتك وتشكو الملل.. لاتدخل بدائرة مفرغة بحجة الشجاعة وقد تختلي بنفسك واليوم ببرج صديق ونهارك بطيء.

الجدي:

جرب تأمل أفراح النهار وانس أحزان الماضي وتواصل مع الآخرين وتبادل الخبرات ووجهات النظر ولا تدع أحداً يعاتبك على إهمالك ولا تعرّض نفسك للشبهات ولاتهمل مشاريعك. نهار جيد بالمجمل.

الدلو:

يطلب منك اليوم إنجاز العمل وتفكّر ببعض التغيرات لكن عليك التصميم والصمود وعدم إضاعة فرصة النجاح وانتبه من الخذلان وانتبه على صحتك.. يوم فيه عمل كثير وضغط.

الحوت:

تزداد رغبتك بالسفر لاتبعثر طاقتك شمال ويمين حاول إدخال تعديل على مفكرتك ولا تحسم أمراً يخص الأوراق أو التجارة، اليوم ممنوع العناد ولا تركض وراء الأوهام.. نهار جميل لتكون إيجابياً وتفتح أمامك أبواب كثيرة.