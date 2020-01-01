اللجنة القضائية العليا للانتخابات: استقبال طلبات انسحاب المرشحين لمجلس الشعب حتى 11 الشهر القادم

جهينة نيوز:

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار سامر زمريق أن اللجان الفرعية في المحافظات مستمرة باستقبال طلبات انسحاب المرشحين لعضوية مجلس الشعب حتى الحادي عشر من الشهر القادم وذلك بحسب المادة “44” من قانون الانتخابات العامة.

وأوضح القاضي زمريق أنه يحق للمرشح الذي يرغب بسحب ترشيحه التقدم بطلب انسحاب أمام اللجان الفرعية في المحافظات خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب أي بتاريخ الحادي عشر من تموز ويتم إعلام اللجنة القضائية العليا بالمرشحين المنسحبين من قبل اللجان الفرعية.

وفيما يتعلق بالحملات الدعائية للمرشحين أشار القاضي زمريق إلى أنها تبدأ من تاريخ قبول طلبات الترشيح وتوقف قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات لافتا إلى أن الحملة تتضمن إذاعة نشرات بإعلان الترشيح وبيان خطة المرشح وأهدافه وكل ما له علاقة ببرنامج أعماله.

وأكد رئيس اللجنة انه بعد ايقاف الدعاية الانتخابية لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

وبحسب القاضي زمريق فإنه لم يتم منع التجمعات الانتخابية جراء جائحة كورونا شريطة الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا حرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين.

وأوضح القاضي زمريق أن اللجنة القضائية الفرعية تقوم بالإشراف على احصاء نتائج الانتخابات في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم وتعد اللجنة محضرا إجماليا بالنتائج ترفع نسخة الى اللجنة القضائية العليا التي بدورها تعلن نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

وتتولى اللجان الفرعية مهام تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب والإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح وعمل لجان المراكز الانتخابية وقبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية إضافة إلى إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب والبت في الطعون كما يجوز للجنة الفرعية “عند الضرورة” إلغاء أو نقل المركز الانتخابي وإعادة الانتخاب بالنسبة لهذا المركز في المكان الذي تحدده اللجنة كما تشرف على إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك وتقوم بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.