اجتماع سعودي أمريكي لمُهاجمة إيران

جهينة نيوز:

ادّعى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، أن إيران هي الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في العالم، داعياً العالم لاتخاذ موقف حازم حيال ذلك.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية "براين هوك"، إن إيران هي أول دولة في العالم تدعم الإرهاب، مُتهماً إياها بأنها تدعم الطائفية وتعمل على زعزعة المنطقة، مُضيفاً: (إيران ستصبح أكثر عدوانية في حال رفع تمديد حظر الأسلحة، ونعمل حالياً مع واشنطن لمنع إيران من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية).

ودعا الجبير العالم إلى اتخاذ موقف حازم ضد إيران، وأضاف: (إذا أرادت أن تكون دولة طبيعية فعليها أن تحترم القوانين الدولية، آنذاك ستتمكن من تحسين علاقاتها، لكن يبدو أن طهران لا تريد أن تفعل ذلك، عليها اتخاذ قرار مهم وحاسم، ونحن ندعم السياسات الأميركية التي دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار إيران على تغيير سلوكها).

من جهته قال هوك إن رفع حظر السلاح عن إيران سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مُعتبراً أن قادة إيران يرفضون الدبلوماسية ويزيدون من انعدام الاستقرار، وأضاف: (قرار حظر السلاح تم خرقه من قبل طهران مراراً، يجب تمديد حظر الأسلحة عليها، لأنه في حال رفع حظر السلاح عن إيران فإنها ستقوم بتحديث ترسانتها ودعم الميليشيات الموالية لها).

واختتم المبعوث الأمريكي قائلاً: (يجب أن يستمع مجلس الأمن الدولي إلى دول المنطقة بخصوص الحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة عن إيران).