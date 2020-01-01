هل يعود "تشافي" إلى برشلونة.. ومتى؟

جهينة نيوز:

كشف الإسباني "تشافي هيرنانديز" مدرب نادي السد القطري، موقفه من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة، حيث ذكر أنه يتطلع للعودة إلى الكامب نو.

وقال أسطورة نادي برشلونة السابق في تصريحٍ لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه يأمل في العودة إلى النادي الكتالوني كمدرب عندما يحين الوقت المناسب، وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك، حيث قال: (أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات).

واعتبر تشافي صاحب الـ40 عام أنه بعد الانتخابات التي سيشهدها النادي الكتالوني، ستكون لحظة مثالية لأن يبدأ كل شيء من الصفر، قائلا: (من الواضح أن السيناريو بعد الانتخابات سيكون مثاليا، بالطبع سيكون كذلك، ولا أستبعد أي شيء، لقد جاءوا يبحثون عني في يناير، فقد كنا نتحدث وما إلى ذلك، وأخبرتهم أنه لا الظروف ولا التوقيت يناسباني، ولكن آمل أن تعود إلي الفرصة من جديد).

وأضاف:(أنا ابن النادي، أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر، قلت ذلك عدة مرات، لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة).

وتداولت تقارير صحفية في وقت سابق، أنباء عن اقتراب إقالة المدرب الحالي لبرشلونة "كيكي سيتين"، وذلك بعد إهدار الفريق للنقاط واقتراب ضياع صدارة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد.