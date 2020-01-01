وزارة الاقتصاد تفسخ عقود استثمار المناطق الحرة لرامي مخلوف

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، قراراً بفسخ العقود المبرمة مع “شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة”.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مستثمر المناطق الحرة، رامي مخلوف.

وبحسب نص القرار فإنه “تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في كل من “جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية”.

وكانت استثمرت شركات الأسواق الحرة التي يملكها مخلوف المناطق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المناطق.