مقتل نحو 432 من مرتزقة أردوغان السوريين في ليبيا

جهينة نيوز:

بلغ عدد مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية الموجودة في سورية والذين قتلوا في ليبيا نحو 432 إرهابياً وذلك خلال قتالهم إلى جانب ميليشيات ما يسمى «حكومة الوفاق» الإخوانية المدعومة من أنقرة، ضد «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، حسبما ذكرت مواقع إعلامية معارضة اليوم الإثنين.

وقالت المواقع: إن أعداد المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من الفصائل الإرهابية السورية الموالية له إلى ليبيا، للقتال إلى جانب «الوفاق» بلغ نحو 15.100 مرتزق من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 3200.

وبينت أن نظام رجب طيب أردوغان نقل خلال الأيام القليلة الفائتة دفعات جديدة، بالتزامن مع استمرار النظام التركي جلب المزيد من الإرهابيين المرتزقة إلى معسكراته وتدريبهم.

وأشارت إلى أن من ضمن المجموع العام للمجندين المرتزقة، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 14– 18 أغلبهم ممن يسمى فرقة «السلطان مراد» المدعومة من النظام التركي، وتتلقى التمويل والتدريب العسكري منه.