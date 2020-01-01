استدعاء القاضي "مازح"، للمثول أمام القضاء اللبناني

جهينة نيوز:

أصدر القضاء اللبناني مذكرة استدعاء للقاضي "محمد مازح"، للاستماع إلى إفادته فيما يتعلق بقضية السفيرة الأمريكية في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مجلس القضاء اللبناني اتّصل بقاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​، مستدعياً إيّاه للاستماع إليه، مشيرةً إلى أنّ القاضي مازح لن يلبّي الاستدعاء، وأنه سيتقدّم باستقالته في تمام الساعة 11 من قبل ظهر غد الثلاثاء.

وكان مازح قد أصدر منذ يومين، قراراً يقضي بمنع السفيرة الأميركية في بيروت من التصريح لأي وسيلة إعلامية على الأراضي اللبنانية، على خلفية تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بالشأن اللبناني الداخلي.

مُتابعة..