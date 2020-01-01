"نتنياهو" يوجه رسالة للفلسطينيين، ويدعوهم لقبول التفاوض

جهينة نيوز:

دعا رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" السلطة الفلسطينية إلى التفاوض بناء على أساس خطة السلام الأمريكية، أو ما يُسمى بـ"صفقة القرن" بغية إيجاد ما أسماه بـ"حل وسط تاريخي".

وأعرب نتنياهو في رسالة مسجلة بعث بها أمس الأحد إلى جمعية "مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل" عن قناعته بأن فرض سيادة الاحتلال على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب الخطة الأمريكية المزعومة، مؤكداً ثقته بإمكانية "بناء مستقبل من السلام والتصالح" مع الجانب الفلسطيني.

وقال نتنياهو: (أشجع الفلسطينيين على عدم إضاعة قرن آخر لمحاولات تدمير إسرائيل،يتعين عليهم قبول رؤية ترامب والجلوس والتفاوض بحسن نية، عليهم أن يكونوا مستعدين للتفاوض حول حل وسط تاريخي قد يجلب السلام إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء).

وشدد رئيس وزراء العدو على استعداده لمثل هذه المفاوضات، مبديا قناعته بأن كثيرا من الدول العربية تأمل في إطلاق هذا التفاوض، مُدعياً أن خطة السلام الأمريكية وضعت حدا لأوهام حل الدولتين، وبدلاً من ذلك تدعو الى إيجاد حل واقعي لدولتين فيه لإسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنهما، كما ذكر أن حدود عام 1967 غير مبررة، مُشدداً على أن إسرائيل تملك الحق القانوني والتاريخي والأخلاقي في فرض سيادتها على الضفة الغربية.

وتقضي صفقة القرن بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.