بيان عاجل من مجلس القبائل الليبية

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا "محمد المصباحي"، أن أبناء القبائل هم من يقاتلون فى صفوف الجيش الوطنى الليبي، مُشدداً على حق أبناء القبائل في الدفاع عن بلدهم، والتصدي للعدوان التركي.

وقال المصباحي في بيان له اليوم الأثنين: (إن القبائل ستدعم التدخل المصري في ليبيا إن تجاوزت تركيا خط سرت الجفرة، مؤكدًا أن الملايين مستعدون لحمل السلاح).

وأوضح المجلس أن أبناء القبائل يشكلون الكتلة الكبرى في تعداد الجيش الوطني، لافتا إلى أن دولًا عدة خذلت ليبيا باستثناء مصر وبعض الدول العربية، مُضيفاً أنه لن يترك الجيش المصري يحارب في ليبيا بمفرده، لافتًا إلى أن وفد القبائل سيزور مقر الجامعة العربية لسحب الاعتراف من "الوفاق".

وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم، عن حشد تركيا لقواتها بالقرب من سرت، وذلك تمهيداً لشن هجوم على المدينة واحتلالها.