وزير الصحة الأمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن مكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

دق وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار ناقوس الخطر بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد في بلاده، قائلاً في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، إن "النافذة ستغلق" أمام الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة إلى أن حالات الإصابات المؤكدة تتزايد في معظم أنحاء البلاد وأن بعض الولايات تتعامل مع أعداد قياسية من المستشفيات.

ولفت وزير الصحة إلى أن بعض الولايات تتعامل مع أعداد قياسية للإصابات،مشيراً إلى أن "الأمور مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهرين.. هذا موقف خطير جدا للغاية".

وأردف الوزير أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع الوباء من ذي قبل، متحدثا عن زيادة في الاختبارات، والتقدم نحو العلاجات واللقاحات المحتملة للفيروس.