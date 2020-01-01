صورة لصديقة رونالدو تثير الجدل مجددا بشأن زواجهما

جهينة نيوز:

أثارت جورجينا رودريغيز شائعات جديدة بشأن زواجها من النجم كريستيانو رونالدو، بعد أن أظهرت خاتم خطوبة ضخم في إصبع يدها، رغم تمسك اللاعب البرتغالي بالإبقاء على سرية طبيعة علاقتهما.

وقضت عارضة الأزياء الإسبانية رفقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا على متن يخت بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ونشرت رودريغيز صورة لها وهي تستلقي تحت أشعة الشمس على القارب بينما كانت ترتدي خاتمين في إصبعها.

وعلقت على الصورة قائلة: "العظيم هو الذي من لا يحتاج لإطفاء ضوء الآخرين حتى يتألق".

وأثارت رودريغز الشائعات سابقا بشأن انتقال علاقتها مع صديقها البرتغالي من خانة الصداقة الحميمية إلى الزواج الرسمي من خلال منشور بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ26، والذي صاحبه نشر صورة تجمعها مع مهاجم يوفنتوس وأطفالهما الأربعة.

وعلقت عارضة الأزياء الإسبانية على الصورة بتوجيه رسالة شكر لـ"زوجها" على إعطائه أفضل ما في الحياة.. الأطفال.

وبثت وقتها جورجينا مقطع فيديو قصيرا لعائلتها، وهي تغني: "عيد ميلاد سعيد"، وأضافت لقب "ماريدو" على رونالدو في منشورها الجديد، وهي الكلمة التي تعني زوج بالإسبانية.

وكان رونالدو نفى في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، التقارير التي أشارت إلى زواجهما سرا خلال حفل في المغرب في اب العام الفائت.

المصدر: the sun